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Ирина Болгар высмеяла Павла Дурова за слова об аскетичном образе жизни

0:48
Шоу-бизнес

Мать троих детей основателя Telegram Ирина Болгар иронично отреагировала на заявления Павла Дурова о его скромном образе жизни.

Ирина Болгар высмеяла Павла Дурова за слова об аскетичном образе жизни
Фото: https://t.me/durov by Телеграм-канал Павла Дурова is licensed under public doman

Ирина Болгар не поверила в слова бизнесмена Павла Дурова о том, что тот ведёт аскетичный образ жизни.

Женщина напомнила о том, что в Париж Дуров прилетел в столицу Франции на джете, а не пришёл пешком. Она не верит в то, что доход отца её детей составляет всего 26 рублей.

"Живёт в Париже не на улице с бездомными… При этом уклоняется от выполнения своих родительских обязанностей, в числе которых содержание детей", — заявила Болгар.

Сам Павел Дуров не раз отмечал, что равнодушен к роскоши и довольствуется только самым необходимым.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — предприниматель в сфере информационных технологий российского происхождения. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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