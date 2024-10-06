Ирина Болгар высмеяла Павла Дурова за слова об аскетичном образе жизни

Мать троих детей основателя Telegram Ирина Болгар иронично отреагировала на заявления Павла Дурова о его скромном образе жизни.
Ирина Болгар не поверила в слова бизнесмена Павла Дурова о том, что тот ведёт аскетичный образ жизни.
Женщина напомнила о том, что в Париж Дуров прилетел в столицу Франции на джете, а не пришёл пешком. Она не верит в то, что доход отца её детей составляет всего 26 рублей.
"Живёт в Париже не на улице с бездомными… При этом уклоняется от выполнения своих родительских обязанностей, в числе которых содержание детей", — заявила Болгар.
Сам Павел Дуров не раз отмечал, что равнодушен к роскоши и довольствуется только самым необходимым.
Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — предприниматель в сфере информационных технологий российского происхождения. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
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