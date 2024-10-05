Актёр Соловьёв женился на поклоннице, которая на 19 лет моложе него

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актёр Константин Соловьёв, сыгравший в сериале "Склифосовский", в личном блоге поделился радостной новостью: он женился на своей возлюбленной Валентине Карчевской. В качестве доказательства он продемонстрировал снимок их рук с кольцами на безымянных пальцах.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Константина Соловьева в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Константин с первого взгляда влюбился в Валентину, которая младше его на 19 лет. Они познакомились во время подготовки к спектаклю в посёлке Ванино, где Карчевская помогала с постановкой, которую ставил любимый актёр. Соловьёв познакомился с Валентиной и попросил её номер телефона. Так начался их роман.

Для актёра это уже четвёртый брак. От предыдущего у него есть двое сыновей от актрисы Евгении Ахременко и две дочери от танцовщицы Анастасии Лариной. У Валентины также есть дети от предыдущих отношений.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала о ссорах с мужем за рулём.

Уточнения

«Склифосо́вский» — российский телесериал, медицинская драма.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.