Актёр Соловьёв женился на поклоннице, которая на 19 лет моложе него

Актёр Константин Соловьёв, сыгравший в сериале "Склифосовский", в личном блоге поделился радостной новостью: он женился на своей возлюбленной Валентине Карчевской. В качестве доказательства он продемонстрировал снимок их рук с кольцами на безымянных пальцах.
Константин с первого взгляда влюбился в Валентину, которая младше его на 19 лет. Они познакомились во время подготовки к спектаклю в посёлке Ванино, где Карчевская помогала с постановкой, которую ставил любимый актёр. Соловьёв познакомился с Валентиной и попросил её номер телефона. Так начался их роман.
Для актёра это уже четвёртый брак. От предыдущего у него есть двое сыновей от актрисы Евгении Ахременко и две дочери от танцовщицы Анастасии Лариной. У Валентины также есть дети от предыдущих отношений.
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«Склифосо́вский» — российский телесериал, медицинская драма.
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