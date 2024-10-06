Буйнов рассказал, как получил травму головы из-за любви к первой учительнице

Певец Александр Буйнов рассказал, как печально закончилась история его первой любви к учительнице начальных классов.
Александр Буйнов поведал, что в первом классе был влюблён в учительницу по имени Ирина Матвеевна.
Мальчик мечтал, чтобы педагог обратила на него внимание.
"Однажды я хотел проводить ее до дома, но увидел, как учительница идет с физруком по улице, и я, заглядевшись на них-упал в яму и очень ушибся головой, и когда вылез — их уже не было", — поделился грустной историей артист с подписчиками в "Инстаграме"*.
Исполнитель хита "Я бамбук" вспомнил, что в пятом классе учительницу русского языка отметила его за врождённую грамотность, а остальным ученикам посоветовала учить правила русского языка.
Певец считает, что советское образование было самым лучшим, так как школьные знания до сих пор помогают ему в жизни.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Алекса́ндр Никола́евич Буйно́в (род. 24 марта 1950, Москва, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010).
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