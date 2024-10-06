Буйнов рассказал, как получил травму головы из-за любви к первой учительнице

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов рассказал, как печально закончилась история его первой любви к учительнице начальных классов.

Фото: https://www.instagram.com/buinovofficial by Инстаграм Александра Буйнова is licensed under public doman

Александр Буйнов поведал, что в первом классе был влюблён в учительницу по имени Ирина Матвеевна.

Мальчик мечтал, чтобы педагог обратила на него внимание.

"Однажды я хотел проводить ее до дома, но увидел, как учительница идет с физруком по улице, и я, заглядевшись на них-упал в яму и очень ушибся головой, и когда вылез — их уже не было", — поделился грустной историей артист с подписчиками в "Инстаграме"*.

Исполнитель хита "Я бамбук" вспомнил, что в пятом классе учительницу русского языка отметила его за врождённую грамотность, а остальным ученикам посоветовала учить правила русского языка.

Певец считает, что советское образование было самым лучшим, так как школьные знания до сих пор помогают ему в жизни.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Буйно́в (род. 24 марта 1950, Москва, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010).



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