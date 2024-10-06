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Собчак показала оформление праздника в честь годовщины своей свадьбы в стиле макраме

1:01
Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала, как прошло торжество, посвящённое пятилетию со дня её свадьбы с Константином Богомоловым.

Собчак показала оформление праздника в честь годовщины своей свадьбы в стиле макраме
Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak by Инстаграм Ксении Собчак is licensed under public doman

Ксения Собчак опубликовала в "Инстаграме"* фото с шикарным оформлением праздника в честь деревянной свадьбы с супругом. Интерьер был весь украшен воздушными изделиями, выполненными в технике макраме. 

Журналистка объяснила, что особенно любит те мероприятия, на которых присутствуют только самые близкие люди.

"Без шума в соцсетях, без каких-либо пиар акций, просто для себя, для своего удовольствия. Такие праздники получаются самыми крутыми и остаются с тобой на всю жизнь", — написала Ксения.

Она рассказала, что станцевала с Богомоловым танец под самую значимую для них песню.

Собчак отметила, что вечер получился уютным и красивым.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Константи́н Богомо́лов: Богомолов, Константин Юрьевич (род. 1975) — театральный режиссёр, актёр и поэт.

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (1991—1996) и сенатора Людмилы Нарусовой.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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