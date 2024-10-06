Игорь Верник показал своего красавчика сына: плакал от счастья

Актёр и телеведущий Игорь Верник похвастался своим красивым и талантливым сыном, дебютировавшим в кино.
Игорь Верник опубликовал в "Инстаграме"* фото своего единственного наследника, 24-летнего сына по имени Григорий.
Актёр рассказал, что его сын сыграл одну из ролей в сериале "Игры".
"В финале плакал от счастья. И от грусти за переломанные судьбы. И от радости, что жизнь все-таки побеждает, и добро побеждает, и любовь", — написал Верник под снимком с сыном.
Подписчики похвалили сам сериал и Григория Верник как актёра.
"Ваш сын талантливый, такой же, как и вы, только моложе";
"Смотрела фильм, огонь, а главный герой — это отдельная тема. Талантливый, настоящий";
"Хорошая работа", — писали фолловеры под постом артиста.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
И́горь Эми́льевич Ве́рник (род. 11 октября 1963, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, телепродюсер, теле- и радиоведущий, певец и кинокомпозитор. Народный артист РФ (2016). «Лицо» телеканала «Россия-Культура».
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