Лера Кудрявцева раскрыла причину ссор с мужем: абьюзер

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась в своём личном блоге, что иногда конфликтует с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, из-за её манеры вождения.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Леры Кудрявцевой в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

Она опубликовала видеозапись разговора с супругом, который выразил недовольство тем, что она часто отвлекается на телефон во время поездки.

"Как можно ехать в машине и постоянно сидеть в телефоне? Ты и так водишь не очень хорошо, мягко говоря", — объяснил свою точку зрения спортсмен.

Лера Кудрявцева обратилась к своим поклонникам за поддержкой, спросив, кто ещё сталкивался с подобной ситуацией. Она подчеркнула, что не использует телефон во время вождения.

В начале года телеведущая рассказала, что ушла от мужа из-за его зависимости от алкоголя. Она отметила, что не собирается разводиться с возлюбленным, но хочет дать ему понять, что его поведение неприемлемо.

Ранее стало известно, какой роскошный подарок преподнёс сын Ирины Дубцовой своей возлюбленной по случаю американского праздника.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



И́горь Серге́евич Мака́ров (род. 19 сентября 1987, Москва) — российский хоккеист, крайний нападающий.



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