18-летний сын Ирины Дубцовой порадовал возлюбленную роскошным подарком

Сын певицы Ирины Дубцовой Артём Черницын преподнёс своей возлюбленной Антонине Худяковой необычный подарок — 1500 роз. Этот подарок был приурочен к важной дате в жизни девушки, которая учится в элитной старшей школе Harvard-Westlake в Лос-Анджелесе.
Артём Черницын решил порадовать свою избранницу и пригласил её на ежегодное вечернее мероприятие в учебных заведениях Америки, посвященное финальной игре сезона — homecoming, hoco. Антонина Худякова поделилась своими впечатлениями от подарка в серии снимков и видео.
"Тёма попросил меня забрать посылку из багажника, а там оказалось 1500 роз!" — рассказала она.
Напомним, что Антонина Худякова начала встречаться с Артёмом Черницыным в начале этого года. Сейчас пара встречается на расстоянии, так как Артём учится в МГИМО на факультете управления и экономики.
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Ирина Викторовна Дубцова (род. 14 февраля 1982 года, Волгоград) — российская певица, поэтесса и композитор, бывшая солистка группы «Девочки» (1999—2001).
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.