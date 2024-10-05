18-летний сын Ирины Дубцовой порадовал возлюбленную роскошным подарком

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Сын певицы Ирины Дубцовой Артём Черницын преподнёс своей возлюбленной Антонине Худяковой необычный подарок — 1500 роз. Этот подарок был приурочен к важной дате в жизни девушки, которая учится в элитной старшей школе Harvard-Westlake в Лос-Анджелесе.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Антонины Худяковой в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

Артём Черницын решил порадовать свою избранницу и пригласил её на ежегодное вечернее мероприятие в учебных заведениях Америки, посвященное финальной игре сезона — homecoming, hoco. Антонина Худякова поделилась своими впечатлениями от подарка в серии снимков и видео.

"Тёма попросил меня забрать посылку из багажника, а там оказалось 1500 роз!" — рассказала она.

Напомним, что Антонина Худякова начала встречаться с Артёмом Черницыным в начале этого года. Сейчас пара встречается на расстоянии, так как Артём учится в МГИМО на факультете управления и экономики.

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Уточнения

Ирина Викторовна Дубцова (род. 14 февраля 1982 года, Волгоград) — российская певица, поэтесса и композитор, бывшая солистка группы «Девочки» (1999—2001).



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