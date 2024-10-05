Бывшая супруга Гуфа рассказала, как можно было спасти их брак

Бывшая жена рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов), блогерша Юлия Королёва заявила, что их брак с музыкантом можно было спасти. Она считает, что оба супруга должны были этого хотеть.
Экс-возлюбленная артиста ответила на вопрос поклонника о том, можно ли было сохранить их отношения.
"Да, любой брак можно спасти, вопрос только в том, насколько оба этого хотят", — написала она.
Юлия Королёва стала второй супругой рэпера Гуфа, в их союзе родилась дочь Тина. Пара распалась осенью прошлого года. Также у музыканта есть сын Сэм от первой жены, блогерши Айзы-Лилуны Ай.
Известно, что в настоящее время Долматов проживает в Таиланде с новой возлюбленной, которая избегает публичности.
Ранее стало известно, почему Лерчек снова стала фигуранткой уголовного дела.
Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь (совместно с Принципом) и участник группы CENTR.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.