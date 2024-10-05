Бывшая супруга Гуфа рассказала, как можно было спасти их брак

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Бывшая жена рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов), блогерша Юлия Королёва заявила, что их брак с музыкантом можно было спасти. Она считает, что оба супруга должны были этого хотеть.

Фото: commons.wikimedia by Zeliotvankaizer, CC BY-SA 4.0

Экс-возлюбленная артиста ответила на вопрос поклонника о том, можно ли было сохранить их отношения.

"Да, любой брак можно спасти, вопрос только в том, насколько оба этого хотят", — написала она.

Юлия Королёва стала второй супругой рэпера Гуфа, в их союзе родилась дочь Тина. Пара распалась осенью прошлого года. Также у музыканта есть сын Сэм от первой жены, блогерши Айзы-Лилуны Ай.

Известно, что в настоящее время Долматов проживает в Таиланде с новой возлюбленной, которая избегает публичности.

Ранее стало известно, почему Лерчек снова стала фигуранткой уголовного дела.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь (совместно с Принципом) и участник группы CENTR.



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