Названа причина, по которой Лерчек вновь стала фигуранткой уголовного дела

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Блогеры Валерия и Артём Чекалины стали фигурантами нового уголовного дела из-за того, что забыли доплатить налоги за свою фирму в ОАЭ на фоне развода.

Фото: commons.wikimedia.org by SimmeD, CC BY-SA 4.0

Как пишет Life со ссылкой на SHOT, инфлюенсеры несколько лет назад оформили фитнес-приложение на фирму в Дубае для удобства заграничных клиентов. ФНС не смогла связаться с иностранной компанией и попросила Лерчек выслать уточнённую декларацию и доплатить налоги.

Однако, как стало известно авторам Telegram-канала, блогерша забыла отчитаться перед налоговой службой в связи с разводом. Тогда уклонение от уплаты налогов переквалифицировали в вывод средств за границу.

В настоящее время по решению суда экс-супруги находятся под домашним арестом.

Ранее стало известно, что певец Шарлот (внесён в список террористов и экстремистов) устроил голодовку в СИЗО.

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая.



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