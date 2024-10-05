Певец Шарлот объявил голодовку в СИЗО

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Певец Эдуард Шарлот, находящийся в СИЗО, объявил голодовку из-за неработающего радио.

Фото: gardnen.ru by foto-besplatno.ru is licensed under https://www.reg.ru/whois/admin_contact

Как сообщает Telegram-канал Mash, музыкант был возмущён и потребовал перевести его в другую камеру. Получив отказ, он объявил голодовку. Однако на следующее утро, когда ему принесли кашу, голодовка была прекращена.

Сотрудники СИЗО пообещали найти исправный радиоприёмник.

Эдуард Шарлот находится в СИЗО с декабря 2023 года. Ему неоднократно отказывали в изменении меры пресечения. Ему вменяют ряд преступлений, таких как реабилитация нацизма, нарушение права на свободу вероисповеданий, уничтожение официального документа и возбуждение ненависти.

В июле 2024 года Росфинмониторинг включил Шарлота в список террористов и экстремистов.

Ранее жена Отара Кушанашвили высказалась о состоянии шоумена.

Уточнения

Эдуа́рд Вале́рьевич Шарло́т (род. 7 февраля 1998, Самара), более известный мононимно как Шарло́т, — российский певец, автор песен, композитор, музыкант и актёр.



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