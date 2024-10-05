Жена Отара Кушанашвили раскрыла состояние шоумена после девятичасовой операции

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Супруга известного телеведущего Отара Кушанашвили, Ольга Фролова, рассказала, что операция по удалению опухоли, длившаяся девять часов, прошла успешно.

Фото: youtube.com by канал КАКОВО?!, PDM

В беседе с журналистами издания "АиФ" она поделилась, что Отар уже встал после хирургического вмешательства и, можно сказать, "бегает".

Ольга Фролова с восхищением отметила, что её супруг быстро восстанавливается. По её словам, он активно снимает ролики для своего Telegram-канала и постоянно подгоняет оператора.

Напомним, что операция по удалению злокачественной опухоли в печени и кишечнике Отара Кушанашвили прошла в Москве 1 октября. После хирургического вмешательства шоумен вышел на связь и в не очень цензурной форме сообщил, что "победил рак".

Ранее Регина Тодоренко пожаловалась на уволившуюся няню.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист и телеведущий.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.