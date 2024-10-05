Тодоренко пожаловалась на уволившуюся няню: у меня шок и страх

Телеведущая Регина Тодоренко в личном блоге поделилась с поклонниками своими переживаниями. Она рассказала, что одна из нянь её сыновей уволилась, и это стало для неё полной неожиданностью.

Фото: Telegram by Telegram-канал Регины Тодоренко, PDM

Регина призналась, что испытывает смешанные чувства: страх, беспомощность и шок. Она объяснила, что мальчики не ходят в детский сад, и она вынуждена брать их с собой на работу, поскольку муж улетает в командировку, а вторая няня заболела.

"У меня на этой неделе подряд несколько съёмочных дней: съёмки фильма, новый проект, впереди командировка на две недели и озвучка пяти программ "Запретного Китая". И, о, боже, у меня выпал коренной зуб! Мне бы сходить к стоматологу, но когда?" — поделилась артистка.

В конце Тодоренко поблагодарила свою подругу за поддержку и помощь, которая приехала к ней в трудную минуту.

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Уточнения

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, певица, композитор, блогер, актриса дубляжа.



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