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Покинувшая Россию актриса Юлия Ауг высказалась об отмене: я этому рада

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Юлия Ауг заявила, что сейчас не имеет и не может иметь никаких возможностей для работы в России, несмотря на то, что сериал "Хор" с её участием выходит на Первом канале.

Покинувшая Россию актриса Юлия Ауг высказалась об отмене: я этому рада
Фото: instagram.com by личный аккаунт Юлии Ауг в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В беседе на YouTube-канале "НО.Медиа из России" артистка подчеркнула, что на Западе тоже наблюдается процесс отмены отечественной культуры, однако в России он идёт более активно. Она выразила удовлетворение тем, что её нет в российском медиапространстве.

Однако Ауг отметила, что в Эстонии, где готовится к выходу спектакль с её участием и Чулпан Хаматовой, нет никакого запрета на российскую культуру. Постановку придумал эстонский режиссёр, а сценарий написал российский драматург.

На вопрос о том, где её родина, Ауг затруднилась ответить. Она родилась в Ленинграде, но её детство и юность прошли в Эстонии. Артистка призналась, что считает себя не русской, а человеком русской культуры.

Ранее мать Селены Гомес высказалась о знаменитой дочери.

Уточнения

Ю́лия Артуровна А́уг (эст. Julia Aug, род. 8 июня 1970, Ленинград, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса и режиссёр театра и кино, сценарист, клипмейкер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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