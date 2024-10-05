Мать Селены Гомес рассказала о воспитании дочери, которую родила в 16 лет

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Мэнди Тифи, мать голливудской актрисы и певицы Селены Гомес, рассказала, что они с дочерью часто шутят о том, как вместе окажутся в доме престарелых. Она вспомнила, что родила свою наследницу, когда ей было всего 16 лет.

Фото: flickr.ru by Anthony Quintano from Westminster, United States, CC BY 2.0

Мэнди Тифи призналась, что не знала, как изменится её жизнь с появлением дочери. Например, опыт воспитания второго ребёнка стал для неё совершенно новым.

Она подчеркнула, что на её дочерей сильно влияет известность Селены Гомес, которая начала актёрскую карьеру в семь лет. Мэнди Тифи объяснила, что её дети не могут без осуждения делать то же, что и другие. При этом для женщины было важно воспитать в наследнице правильные моральные принципы.

Как пишут СМИ, Селена Гомес близка со своей матерью, которая принимает участие в некоторых её проектах.

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Уточнения

Селена Мари Гомес (англ. Selena Marie Gomez; род. 22 июля 1992, Гранд-Прери, Техас, США) — американская певица, автор песен, актриса, продюсер и предприниматель.



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