Тина Канделаки объяснила, почему у Лерчек проблемы с законом

Генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки высказалась о новом уголовном деле, возбуждённом против блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и её бывшего супруга Артёма, известного как Артёмчек. Она отметила, что, когда доход отечественных инфлюенсеров начинает превышать средний уровень по стране, им следует привлекать специалистов.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Канделаки подчеркнула, что в настоящее время многие звёзды телевидения сразу же обращаются к финансистам и юристам, как только их доход становится выше среднего уровня. Она добавила, что блогерам, которые не знают, куда потратить деньги, стоит «вложить их в свою страну».

По словам Тины Канделаки, телеканал ТНТ прекращает сотрудничество с теми, у кого возникают проблемы с законом. Однако она заверила, что уже отснятые материалы будут показаны в эфире.

В заключение, генеральный директор выразила надежду, что ситуация с Лерчек будет разрешена в ближайшее время, так как она принимала участие в двух проектах телеканала.

Ранее стало известно, почему потенциальный покупатель дачи Аллы Пугачёвой отказался от приобретения дома.

Уточнения

Тинати́н Ги́виевна (Ти́на) Кандела́ки (груз. თინათინ (თინა) გივის ასული კანდელაკი; род. 10 ноября 1975, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель.



Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.