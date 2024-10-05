Стало известно, почему дачу Аллы Пугачёвой за 125 млн рублей отказываются покупать

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Потенциальный покупатель отказался от покупки дачи народной артистки СССР Аллы Пугачёвой в Солнечногорске из-за неудовлетворительного состояния ремонта и протекающей крыши.

Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, CC BY-SA 4.0

Как сообщает Telegram-канал Mash, решение было принято после осмотра экспертами состояния недвижимости. Кроме того, отмечается устаревший дизайн.

В настоящее время четырёхэтажный дом рассматривается ещё четырьмя потенциальными покупателями, а цена на него увеличилась со 125 миллионов до 152 миллионов рублей. Однако продавцы готовы снизить стоимость при условии внесения задатка.

В доме проживает смотрительница, которая получает 70 тысяч рублей в месяц.

Ранее Валерия рассказала, кто помогал ей в создании нового альбома.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве — Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР, РСФСР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



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