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Стало известно, почему дачу Аллы Пугачёвой за 125 млн рублей отказываются покупать

0:51
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Потенциальный покупатель отказался от покупки дачи народной артистки СССР Аллы Пугачёвой в Солнечногорске из-за неудовлетворительного состояния ремонта и протекающей крыши.

Стало известно, почему дачу Аллы Пугачёвой за 125 млн рублей отказываются покупать
Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, CC BY-SA 4.0

Как сообщает Telegram-канал Mash, решение было принято после осмотра экспертами состояния недвижимости. Кроме того, отмечается устаревший дизайн.

В настоящее время четырёхэтажный дом рассматривается ещё четырьмя потенциальными покупателями, а цена на него увеличилась со 125 миллионов до 152 миллионов рублей. Однако продавцы готовы снизить стоимость при условии внесения задатка.

В доме проживает смотрительница, которая получает 70 тысяч рублей в месяц.

Ранее Валерия рассказала, кто помогал ей в создании нового альбома.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве — Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР, РСФСР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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