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У 15-летней Анны Пересильд на первом месте работа, а занятия — потом

2:04
Шоу-бизнес

После выхода сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя стала очень популярной и востребованной актрисой. Теперь Анну больше заботит успех нового проект, а не уроки. Недавно девушка начала съемки в мюзикле "Алиса в стране чудес".

У 15-летней Анны Пересильд на первом месте работа, а занятия — потом
Фото: YouTube канал RocketMAG by Скриншот видео YouTube канала RocketMAG, PDM

В интервью на полях недавнего светского мероприятия в Сочи Анна Пересильд призналась, что практически не имеет свободного времени, но такая жизнь ей нравится. Звёздная девочка рассказала журналистам о своих нагрузках.

"У меня сейчас в работе мюзикл "Алиса в стране чудес", главная роль. Репетиций много, безусловно, усталость есть. Сплю, стараюсь. Но когда ты вдохновлен проектом, то готов вкладываться в него на 1000 и 1%, и уже потом пытаешься успеть другие вещи — типа школы и музыкальной школы. Работа у меня сейчас на первом месте", — поделилась юная актриса.

В Сети старшую Пересильд часто критикуют за слишком взрослый образ жизни дочери. Не обошлось без негативных отзывов и на этот раз. Артистке досталось за откровенный наряд Анны: джинсовый пиджак на одной пуговке и глубокое декольте. Но позже выяснилось, что на девочке был топ телесного цвета.

Звезда "Вызова" с гордостью заявила, что у неё умная и одаренная дочь — она изначально родилась непростой девочкой

"Аня же всегда больше видела, больше слышала, больше знала, чем её сверстники в определенную единицу времени. Повлияла ли как-то на неё слава? Мы много работаем, чтобы этого не произошло. Это большой труд — её в первую очередь. Для этого надо читать много книг, смотреть много кино и слушать очень внимательно истории взрослых коллег, которые делятся опытом на кухне, чтобы не сойти с ума".

Юлия считает, что это нелегко, но Анна, по её словам, прекрасно с этим справляется.

Уточнения

А́нна Алексе́евна Переси́льд (род. 20 мая 2009, Москва, Россия) — российская актриса. Получила широкую известность в первую очередь благодаря роли Айгуль в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" (2023).

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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