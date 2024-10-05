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Кудрявцева рассекретила баснословные заработки блогера Лерчек: ни стыда, ни совести

1:06
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, сколько зарабатывала Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек.

Кудрявцева рассекретила баснословные заработки блогера Лерчек: ни стыда, ни совести
Фото: https://www.instagram.com/ler_chek by Инстаграм блогера Лерчек is licensed under public doman

Лера Кудрявцева заявила, что знает блогера Лерчек как человека без стыда и совести.

"Это про то, что чел просто попутал берега. Мы как-то вот живём себе спокойно, по понятиям так сказать. Честно зарабатываем, крутимся, платим налоги", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.

Кудрявцева заявила, что серия сторис у Валерии Чекалиной стоит 13 миллионов. Годовой рекламный контракт блогера, по словам Кудрявцевой, составляет 220 миллионов.

Телеведущая объяснила, что не стала бы нападать на Лерчек, однако она обидела "её Катю" (юриста Екатерину Гордон). 

Ведущая шоу "Секрет на миллион" объяснила, что врачи и педагоги получают 
мизерную зарплату, а блогеры "гребут лопатой миллионы долларов".

Она отметила, что зарабатывать много не возбраняется, однако следует платить налоги.

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая. Согласно Forbes в 2020 году занимала седьмое место в Рейтинге самых высокооплачиваемых российских звёзд в Инстаграм.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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