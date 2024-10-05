Сати Казанова рассказала, почему женщинам не удаётся забеременеть: страх принести в подоле

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Сати Казанова объяснила, какие установки, внушённые с детства, мешают женщинам зачать ребёнка.

Фото: https://www.instagram.com/satikazanova by Инстаграм Сати Казановой is licensed under public doman

Беременная экс-участница группы "Фабрика" продолжает развивать тему страха материнства.

"Страх "принести в подоле" дитя. Корни уходят в искаженное сексуальное воспитание (или отсутствие такового)", — написала звезда в "Инстаграме"*.

Она предположила, что Бог не даёт женщине ребёнка, так как видит её плачевное ментальное состояние. Певица считает, что в женщинах победил карьеризм и желание жить для себя.

"Прерванный половой акт, различные контрацептивы, постоянное и длительное напряжение "как бы не залететь", заставляет этому страху закапсулироваться в самой матке… И потом, когда вдруг стало "пора" и "можно" рожать, оно что-то не происходит", — объяснила звезда, которая сама долгое время не могла забеременеть.

Она уверена, что две сотни лет "вытравили из женщины безусловный инстинкт".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая. Бывшая участница российской женской группы «Фабрика» (2002—2010).



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