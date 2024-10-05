Жена Петросяна показала сказочно красивую флору и фауну Мыса Доброй Надежды в ЮАР

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова добралась до самой южной точки африканского континента.
Татьяна Брухунова опубликовала в "Инстаграме"* фотографии, сделанные ей на Мысе Доброй Надежды. На фото запечатлена сказочно красивая природа южной Африки.
"Дни здесь насыщены. Спим мало. Ходим и ездим много. Счастье!" — написала Татьяна под кадрами.
Супруга юмориста отдыхает сейчас на Капском полуострове южнее Кейптауна в ЮАР.
Подписчиков впечатлила флора и фауна полуострова. Они приняли животных на фото за тюленей, однако Брухунова объяснила, что это сивучи.
Ранее жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала яркую архитектуру столицы ЮАР Кейптауна.
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Мыс До́брой Наде́жды (африк. Kaap die Goeie Hoop, англ. Cape of Good Hope) — мыс на Капском полуострове южнее Кейптауна, ЮАР. Он не является самой южной точкой Африки, так как самая южная точка континента — мыс Игольный, который располагается восточнее в 155 км от мыса Доброй Надежды.
Сиву́ч (также употребляется си́вуч) (лат. Eumetopias jubatus, мн. ч. сивучи́ (си́вучи)) — крупнейший представитель семейства ушастых тюленей, единственный современный вид рода сивучей. Также известен как северный морской лев Стеллера.
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