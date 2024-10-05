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Жена Петросяна показала сказочно красивую флору и фауну Мыса Доброй Надежды в ЮАР

1:01
Шоу-бизнес

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова добралась до самой южной точки африканского континента.

Жена Петросяна показала сказочно красивую флору и фауну Мыса Доброй Надежды в ЮАР
Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman

Татьяна Брухунова опубликовала в "Инстаграме"* фотографии, сделанные ей на Мысе Доброй Надежды. На фото запечатлена сказочно красивая природа южной Африки.

"Дни здесь насыщены. Спим мало. Ходим и ездим много. Счастье!" — написала Татьяна под кадрами.

Супруга юмориста отдыхает сейчас на Капском полуострове южнее Кейптауна в ЮАР.

Подписчиков впечатлила флора и фауна полуострова. Они приняли животных на фото за тюленей, однако Брухунова объяснила, что это сивучи.

Ранее жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала яркую архитектуру столицы ЮАР Кейптауна.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Мыс До́брой Наде́жды (африк. Kaap die Goeie Hoop, англ. Cape of Good Hope) — мыс на Капском полуострове южнее Кейптауна, ЮАР. Он не является самой южной точкой Африки, так как самая южная точка континента — мыс Игольный, который располагается восточнее в 155 км от мыса Доброй Надежды. 

Сиву́ч (также употребляется си́вуч) (лат. Eumetopias jubatus, мн. ч. сивучи́ (си́вучи)) — крупнейший представитель семейства ушастых тюленей, единственный современный вид рода сивучей. Также известен как северный морской лев Стеллера.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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