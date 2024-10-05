Кудрявцева заступилась за обиженную блогером Лерчек Катю Гордон: я ей говорила — не лезь

Телеведущая Лера Кудрявцева возмущена тем, что Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, отказалась от услуг юриста Кати Гордон.
Валерия Чекалина не захотела, чтобы её интересы в ходе следствия представляла адвокат Екатерина Гордон. Она объяснила это тем, что боится публичности.
"Меня несколько дней бомбит прям от несправедливости", — выразила своё негодование Кудрявцева.
Ведущая шоу "Секрет на миллион" отметила, что Катя Гордон взялась за дело Чекалиной лишь по доброте душевной.
"Я ей говорила — не лезь! Не надо! У нас состоялся разговор, и она меня убедила только одним, мол там трое деток", — написала звёзда ТВ в своём Telegram-канале.
Блогера Лерчек обвиняют в незаконной переправке средств за рубеж в обход налоговых органов.
Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.