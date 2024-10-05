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Кудрявцева заступилась за обиженную блогером Лерчек Катю Гордон: я ей говорила — не лезь

0:55
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева возмущена тем, что Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, отказалась от услуг юриста Кати Гордон.

Кудрявцева заступилась за обиженную блогером Лерчек Катю Гордон: я ей говорила — не лезь
Фото: https://vk.com/katyagordon by ВК-аккаунт Екатерины Гордон is licensed under public doman

Валерия Чекалина не захотела, чтобы её интересы в ходе следствия представляла адвокат Екатерина Гордон. Она объяснила это тем, что боится публичности.

"Меня несколько дней бомбит прям от несправедливости", — выразила своё негодование Кудрявцева.

Ведущая шоу "Секрет на миллион" отметила, что Катя Гордон взялась за дело Чекалиной лишь по доброте душевной.

"Я ей говорила — не лезь! Не надо! У нас состоялся разговор, и она меня убедила только одним, мол там трое деток", — написала звёзда ТВ в своём Telegram-канале.

Блогера Лерчек обвиняют в незаконной переправке средств за рубеж в обход налоговых органов.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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