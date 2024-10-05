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Певица Татьяна Маркова хранила 100 тысяч долларов в мешке под кроватью

Шоу-бизнес

68-летняя певица Татьяна Маркова призналась, что в молодости получала дорогие подарки от состоятельных мужчин и могла за одну песню заработать столько, что на эти деньги можно было бы безбедно жить в течение года.

Певица Татьяна Маркова хранила 100 тысяч долларов в мешке под кроватью
Фото: YouTube канал aleshik73 by Скриншот видео YouTube канала aleshik73, PDM

Однажды она продала олигарху, который хотел, чтобы она воспела его деятельность, песню за 100 тысяч долларов. По тем временам за эти деньги можно было купить три трехкомнатные квартиры. Но она вложилась в строительство загородного дома.

"Я получила гонорар наличными в чемоданчике. Хранила в мешке под кроватью. Квартиру на них не купила, но я тогда достраивала дом, вот туда и ушли эти деньги, потому что там была тысяча квадратных метров. Один зал — 115, другой еще… Три зала только составили 300 с чем-то. Сейчас, понимаешь, что это не нужно было — все эти банкеты на сто человек с официантами из ресторана", — призналась артистка.

Певица прославилась благодаря полюбившимся публике песням "День рождения", "Платье белое", "Что я в жизни натворила", "Вспоминай" и "Малиновый закат". В последние пару лет Маркова переживает новую волну популярности и выпустила несколько свежих синглов: "Чудак", "Зовёт своих сынов Россия", "Русские люди непобедимы".

Уточнения

Маркова Татьяна Михайловна (род. 1956) — советская и российская певица, композитор и автор песен.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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