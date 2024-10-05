Николай Сердюков влепил Ксении Бородиной пощёчину: давно хотел это сделать

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Возлюбленный Ксении Бородиной Николай Сердюков отвесил телеведущей леща и получил заслуженное наказание.

Фото: https://vk.com/vkborodylia by ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman

Ксения Бородина опубликовала в "Инстаграме"* видео со странной игрой. Бородина, Сердюков и двое их друзей лепили друг другу пощечины с помощью некой лепёшки, похожей на блинчик.

Если другая пара щадила друг друга при ударе, то Николай Сердюков хорошо размахнулся и отвесил Бородиной удар со всей силы. Лепёшка при ударе порвалась. В отместку Бородина отлупила бойфренда лёпешкой по полной программе.

"Во время съёмок этого ролика никто не пострадал. p. s. только Коля спал в детской", — написала Ксения под видео.

Подписчики активно комментировали необычный контент.

"Коля, кажется, давно хотел это сделать"; "Да вы посмотрите, как размахивается Коля и как размахивается Сергей", "Как можно хлебом так играть", — писали фолловеры под постом звезды ТВ.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.