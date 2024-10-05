Николай Сердюков влепил Ксении Бородиной пощёчину: давно хотел это сделать

Возлюбленный Ксении Бородиной Николай Сердюков отвесил телеведущей леща и получил заслуженное наказание.
Ксения Бородина опубликовала в "Инстаграме"* видео со странной игрой. Бородина, Сердюков и двое их друзей лепили друг другу пощечины с помощью некой лепёшки, похожей на блинчик.
Если другая пара щадила друг друга при ударе, то Николай Сердюков хорошо размахнулся и отвесил Бородиной удар со всей силы. Лепёшка при ударе порвалась. В отместку Бородина отлупила бойфренда лёпешкой по полной программе.
"Во время съёмок этого ролика никто не пострадал. p. s. только Коля спал в детской", — написала Ксения под видео.
Подписчики активно комментировали необычный контент.
"Коля, кажется, давно хотел это сделать";
"Да вы посмотрите, как размахивается Коля и как размахивается Сергей",
"Как можно хлебом так играть", — писали фолловеры под постом звезды ТВ.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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