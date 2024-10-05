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Егора Крида заметили в компании бывшей жены певца Шамана в VIP-ложе

Шоу-бизнес

Певец Егор Крид появился на публике в компании бывшей жены певца Шамана Елены Мартыновой.

Егора Крида заметили в компании бывшей жены певца Шамана в VIP-ложе
Фото: https://vk.com/egorkreed by ВК-аккаунт Егора Крида is licensed under public doman

Как сообщает Telegram-канал "Светский хроник", певца Егора Крида заметили в компании экс-супруги Ярослава Дронова, известного как певец Шаман.

Певец и топ-менеджер якобы отдыхали вместе в VIP-ложе на концерте певицы Валерии, а после вдвоем ушли с мероприятия. Такое неожиданное знакомство заинтриговало публику.

Ранее певец Шаман объяснил, что они с супругой приняли совместное решение о разводе. Причиной расставания, по словам Дронова, стал его плотный гастрольный график.

Заслуженный артист РФ поблагодарил бывшую жену за поддержку.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий. Сольную карьеру начал в 2011 году под псевдонимом KReeD, сейчас выступает под именем Егор Крид. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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