Дочь-первоклассница Полины Гагариной пожаловалась на скучные уроки в школе

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина расспросила семилетнюю дочь Мию об учёбе в школе.

Фото: https://www.instagram.com/gagara1987 by Инстаграм Полины Гагариной, PDM

Полина Гагарина опубликовала в "Инстаграме"* виде с дочерью-первоклассницей от бывшего мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.

Певица поинтересовалась у наследницы, нравится ли ей ходить в школу. Сидящая за домашним заданием девочка объяснила матери на английском языке, что уроки в школе радуют её не всегда. Она отметила, что ей бывает скучно на занятиях.

Подписчиков впечатлили познания девочки в иностранном языке.

"Её уровень английского лучше чем у меня"; "Я помню, что Полина ещё в 2015 году даже так не говорила на "Евровидении". А тут дочь так говорит в 1 классе"; "Богатая талантами одарённая дочь благодаря своим замечательным родителям и их генетике", — писали фолловеры под постом звезды.

Мия учится в популярной частной школе — гимназии имени Е. И. Примакова, которая находится в деревне Раздоры Одинцовского района.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель. Народная артистка Республики Башкортостан (2024).



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