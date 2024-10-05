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Дочь-первоклассница Полины Гагариной пожаловалась на скучные уроки в школе

1:14
Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина расспросила семилетнюю дочь Мию об учёбе в школе.

Дочь-первоклассница Полины Гагариной пожаловалась на скучные уроки в школе
Фото: https://www.instagram.com/gagara1987 by Инстаграм Полины Гагариной, PDM

Полина Гагарина опубликовала в "Инстаграме"* виде с дочерью-первоклассницей от бывшего мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.

Певица поинтересовалась у наследницы, нравится ли ей ходить в школу. Сидящая за домашним заданием девочка объяснила матери на английском языке, что уроки в школе радуют её не всегда. Она отметила, что ей бывает скучно на занятиях.

Подписчиков впечатлили познания девочки в иностранном языке.

"Её уровень английского лучше чем у меня";

"Я помню, что Полина ещё в 2015 году даже так не говорила на "Евровидении". А тут дочь так говорит в 1 классе";

"Богатая талантами одарённая дочь благодаря своим замечательным родителям и их генетике", — писали фолловеры под постом звезды.

Мия учится в популярной частной школе — гимназии имени Е. И. Примакова, которая находится в деревне Раздоры Одинцовского района.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель. Народная артистка Республики Башкортостан (2024).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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