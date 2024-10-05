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Прохор Шаляпин похвастался новыми зубами: свет озарил мою комнату

1:10
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин избавился от своей фаянсовой улыбки и показал новые современные зубы.

Прохор Шаляпин похвастался новыми зубами: свет озарил мою комнату
Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_official by Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public doman

Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме"* снимок, на котором он хвастается своей новой улыбкой с рядом красивых зубов.

В честь обновлённой ротовой полости выпускник "Фабрики звёзд" отправился в путешествие.

"Ну всё! Улетаю! Новые зубы выгуливать", — написал под снимком артист.

Прохор Шаляпин всегда славился своей блестящей улыбкой, однако, он понял, что она выглядит ненатурально. Теперь стоматологи подарили ему зубы, которые нельзя отличить от настоящих.

Подписчикам очень понравился снимок артиста. Они обратили внимание на мужчину на заднем плане, который копировал улыбку Прохора.

"Свет озарил мою комнату";

"Человек-праздник";

"Мужик на заднем фоне тоже хорошо вписывается в фотку! Очень счастливая, радостная фотография", — писали фолловеры постом певца.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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