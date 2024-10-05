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Стало известно, что Кирилл Дыцевич заменит Никиту Волкова в сериале "Постучись в мою дверь"

2:20
Шоу-бизнес

Стало известно, что в роли Сергея Градского, которого изначально в сериале "Постучись в мою дверь" играл Никита Волков, теперь появится 31-летний Кирилл Дыцевич. Актёра заметили на съёмках проекта вместе с Лианой Грибой (Саша Гордеева).

Стало известно, что Кирилл Дыцевич заменит Никиту Волкова в сериале "Постучись в мою дверь"
Фото: YouTube канал Сериалы Актёры Личная Жизнь by Скриншот видео YouTube канала Сериалы Актёры Личная Жизнь, PDM

Кирилл Дыцевич окончил Белорусскую государственную академию искусств. С 2016 по 2017 год служил в Московском театре им. Пушкина, где играл в спектаклях: "Мера за меру" по пьесе Шекспира и "Великая магия" по произведению Эдуардо де Филиппо.

В 2013 году дебютировал в кино в сериале "Все сокровища мира". Всего на его счету 43 проекта. Снимался с Аликой Смеховой, Эдуардом Трухменевым, Александром Яцко и другими. Ради искусства он даже бросил политехнический университет на третьем курсе. Родители поддержали его в этом решении.

"Конечно, бросать институт за год до получения диплома было непросто, но тут уж либо пан, либо пропал. После того, как я забрал документы, и военкомат сразу мной заинтересовался. У меня была всего одна попытка поступить и слава Богу, все получилось. Можно сказать, повезло", — делился Кирилл в одной из интервью.

Дыцевич давно мечтал стать актёром, но не думал, что действительно свяжет с этой профессией свою жизнь. Он признаётся, что в академии искусств ему было нелегко, но к концу первого курса втянулся в процесс.

Кирилл — победитель конкурса "Мистер Беларусь-2014", награждён грамотой Министерства культуры Белоруссии и благодарностью Президента страны.

Дыцевич уже два года женат на 26-летней актрисе Кристине Вайнас, с которой он познакомился на съёмках сериала "Любовь во всем виновата". В 2023 году у пары родился сын, Марсель. Актёр считает, что рождение малыша изменило его жизнь.

"Теперь я молодой папа, и все главные заботы и волнения, конечно, теперь связаны с малышом. Главное, что я был уже готов к тому, чтобы стать отцом и взять на себя эту ответственность".

Уточнения

Кири́лл Вале́рьевич Дыце́вич (белор. Кірыл Валер’евіч Дыцэвiч, род. 21 декабря 1992, Берёза, Брестская область, Белоруссия) — белорусский актёр.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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