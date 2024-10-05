MIA BOYKA назвала фанатов звёзд суперведомыми, тупыми людьми

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Известная певица и автор песен MIA BOYKA, которая недавно попала в эпицентр скандала с квадроберами, записала новый подкаст на YouTube вместе со своей сестрой Лизой.

Фото: YouTube канал wsyasol by Скриншот видео YouTube канала wsyasol, PDM

В этом выпуске она поделилась мнением о влиянии звёзд на своих поклонников. Исполнительница подчеркнула, что артисты должны тщательно следить за своими поступками и словами, и по-другому воспринимать свою аудиторию.

"Все медийные личности несут огромную ответственность за людей, которые их смотрят. Когда ты медийный, должен понимать одну вещь: ты должен воспринимать всю свою аудиторию как суперведомых, тупых людей… И я это говорю для того, чтобы обезопасить, в первую очередь, свою аудиторию".

Уточнения

Мари́я Никола́евна Бо́йко более известна как Mia Boyka - российская певица, телеведущая, киноактриса. В мае 2022 года российский Forbes в своём рейтинге "30 до 30" объявил Марию Бойко одним из победителей в номинации "Музыка".



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