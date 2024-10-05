Продюсер Дворцов: рэпер Джиган получает от 1,5 миллиона рублей за концерт

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Продюсер Сергей Дворцов заявил, что рэпер Джиган получает от 1,5 миллиона рублей за концерт. Гонорар исполнителя зависит от мероприятия и места его проведения. Об этом пишет портал "Страсти".

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

По словам Сергея Дворцова, Джиган был и остаётся популярным среди молодёжи.

"На сегодняшний день Джиган как был, так и остаётся популярным среди молодёжи. Его гонорар за один концерт составляет 1,5 миллиона рублей и выше. То есть здесь в зависимости уже от мероприятия, города. Райдер у него такой же, как и у многих. Всё зависит от желаний артиста, того, что он ест", — сообщил продюсер.

Он добавил, что выступления Джигана в основном заказывают за границей.

"Его заказывают, но не сильно часто. Очень славится он в Дубае, на Кипре, а в России — 50 на 50. На сегодняшний день, я считаю, его стали действительно меньше заказывать. Он больше, наверное, просто по светским мероприятиям ходит. Появляется в качестве звезды приглашённой, сотрудничает с организаторами, какие-то концерты даёт, но опять же не часто", — заявил Сергей Дворцов.

Ранее Pravda.Ru писала, что певица Любовь Успенская получает до 5 миллионов рублей за выступление.

Уточнения

Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин, более известный под псевдонимом Джига́н — рэпер. Родился 2 августа 1985 года.



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