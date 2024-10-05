Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко заявил, что Юлианна Караулова, Люся Чеботина и Алсу являются одними из самых талантливых певиц России. Такое мнение он выразил изданию "NEWS.ru".
По словам певца, Ирина Дубцова также является прекрасным композитором и исполнительницей.
"Не могу назвать номер 1. Очень талантливые Юлианна Караулова, Люся Чеботина, Алсу. Ирина Дубцова — прекрасный композитор и исполнительница. Но есть совсем новоиспечённые звёздочки, как Mia Boyka. На самом деле очень много талантливых и красивых девочек в России", — сообщил Кирилл Туриченко.
При этом он выделил Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Сергея Лазарева, Диму Билана и Леонида Агутина. По словам солиста "Иванушки International", они полностью отдают себя сцене.
Ранее Pravda.Ru писала, что гонорар Mia Boyka упал после скандала с квадробершей.
Кири́лл Евге́ньевич Туриче́нко — музыкант, певец и актёр.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.