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Собчак высмеяла разборки Павла Дурова с Ириной Болгар: трясёт грязным бельём

1:11
Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала странное заявление Павла Дурова о его взаимоотношениях с Ириной Болгар.

Собчак высмеяла разборки Павла Дурова с Ириной Болгар: трясёт грязным бельём
Фото: https://t.me/durov by Телеграм-канал Павла Дурова is licensed under public doman

Ксению Собчак удивили заверения основателя Telegram Павла Дурова о том, что они с Ириной Болгар никогда не были парой. Это тем более парадоксально при наличии трёх общих детей.

Журналистка назвала публичные разборки Дурова и Болгар трагикомедией и мыльной оперой.

"Очень странно выглядят претензии Болгар на Telegram. "Наше семейное достояние", говорит она, когда Дуров находится во Франции под обвинениями, а она — трясёт их грязным бельём", — написала Ксения в Telegram.

Собчак отметила, что признаёт право Болгар на алименты, однако не одобряет безумные заявления женщины.

Поведение Павла Дурова журналистку тоже удивляет.

"Дуров тоже ведёт себя под стать бывшей. Говорить, что у тебя ничего не было с женщиной, от которой у тебя трое детей — эээээ, что?" — отметила Собчак.

Она считает, что уже все устали от этих перебранок, однако следят за продолжением, интересуясь, что они ещё "отчебучат".

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — предприниматель в сфере информационных технологий российского происхождения. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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