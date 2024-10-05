Собчак высмеяла разборки Павла Дурова с Ириной Болгар: трясёт грязным бельём

Ксения Собчак прокомментировала странное заявление Павла Дурова о его взаимоотношениях с Ириной Болгар.
Ксению Собчак удивили заверения основателя Telegram Павла Дурова о том, что они с Ириной Болгар никогда не были парой. Это тем более парадоксально при наличии трёх общих детей.
Журналистка назвала публичные разборки Дурова и Болгар трагикомедией и мыльной оперой.
"Очень странно выглядят претензии Болгар на Telegram. "Наше семейное достояние", говорит она, когда Дуров находится во Франции под обвинениями, а она — трясёт их грязным бельём", — написала Ксения в Telegram.
Собчак отметила, что признаёт право Болгар на алименты, однако не одобряет безумные заявления женщины.
Поведение Павла Дурова журналистку тоже удивляет.
"Дуров тоже ведёт себя под стать бывшей. Говорить, что у тебя ничего не было с женщиной, от которой у тебя трое детей — эээээ, что?" — отметила Собчак.
Она считает, что уже все устали от этих перебранок, однако следят за продолжением, интересуясь, что они ещё "отчебучат".
Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — предприниматель в сфере информационных технологий российского происхождения. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.