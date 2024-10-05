Тина Канделаки заявила, что Сара Джессика Паркер повторила её винтажный образ

Телеведущая Тина Канделаки увидела в образе актрисы Сара Джессика Паркер повторение своего лука 20-летней давности.

Фото: https://vk.com/tina_kandelaki by ВК-аккаунт Тины Канделаки is licensed under public doman

Тина Канделаки опубликовала в социальных сетях два снимка. На одном фото запечатлена звезда сериала "Секс в большом городе", Сара Джессика Паркер в колготках, повторяющих цвет её свитера.

Канделаки увидела в этом нечто знакомое. Винтажный образ Сары Джессики Паркер пробудил давние воспоминания звезды ТВ.

"Так я одевалась и выходила в эфир лет 20 назад", — объяснила директор телеканала ТНТ.

Ранее актёр Станислав Садальский усмотрел в стиле Тины Канделаки одеваться "роковые ошибки".

Уточнения

Са́ра Дже́ссика Па́ркер (англ. Sarah Jessica Parker, род. 25 марта 1965, Нельсонвилл, Огайо, США) — американская актриса и продюсер. Известна ролью Кэрри Брэдшоу из телесериала «Секс в большом городе» (1998—2004), за роль в котором она четырежды удостаивалась премии «Золотой глобус».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.