Ксения Бородина нервно отреагировала на совет бросить Николая Сердюкова

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина поставила на место непрошенных советчиков, которые не верят в её будущее с Николаем Сердюковым.

Фото: https://vk.com/vkborodylia by ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman

Звезда "Дома-2" нервно отреагировала на замечание подписчика о том, что Николай Сердюков это совсем не её человек.

"Обожаю" такие советы, особенно, если не спрашивала. Вы кто? Вершитесь судеб человеческих?" — ответила Ксения.

Бородина заверила, что не обращает внимания на такие замечания и призвала оставить свои советы при себе. Она обратила внимание, что её социальные сети усеяны комплиментами в адрес неё самой и её возлюбленного.

Ранее Ксения Бородина высказалась о смерти певца и композитора Вячеслава Добрынина.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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