Блогер Лерчек отказалась от услуг юриста Кати Гордон: непорядочно

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, не захотела, чтобы её интересы в ходе следствия представляла адвокат Катя Гордон.

Фото: https://www.instagram.com/ler_chek by Инстаграм блогера Лерчек is licensed under public doman

Лерчек отказалась от услуг юриста Кати Гордон. Об этом адвокат рассказала в онлайн-беседе с телеведущей и своей подругой Лерой Кудрявцевой.

Кудрявцеву такое решение Чекалиной удивило, так как Катя Гордон, по её словам, не спала двое суток и всячески защищала блогера Лерчек.

"Она говорит Алле Салиховой, моему партнёру, что она не хочет видеть меня своим защитником, потому что она боится публичности", — объяснила Гордон.

Екатерина отметила, что помогала Чекалиной бесплатно, поэтому считает её решение непорядочным.

Ранее сообщалось, что Валерию Чекалину и её бывшего мужа Артёма Чекалина отправили под домашний арест до 26 ноября.

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая. Согласно Forbes в 2020 году занимала седьмое место в Рейтинге самых высокооплачиваемых российских звёзд в Инстаграм.



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