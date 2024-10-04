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Блогера Валерию Чекалину отправили под домашний арест на полтора месяца

0:46
Шоу-бизнес

Валерии Чекалиной, известной как блогер Лерчек, не удалось избежать домашнего ареста.

Блогера Валерию Чекалину отправили под домашний арест на полтора месяца
Фото: https://www.instagram.com/ler_chek by Инстаграм блогера Лерчек is licensed under public doman

Троицкий районный суд Москвы определил меру пресечения в отношении Валерии Чекалиной. Она проведёт под домашним арестом почти полтора месяца до 26 ноября.

Ранее юрист Катя Гордон рассказала, что незаконные действия производились за спиной блогера Лерчек.

Об этом сообщает "Вечерняя Москва", ссылаясь на пресс-службу московских судов общей юрисдикции.

Такое же решение принято и в отношении бывшего супруга блогера Лерчек Артёма Чекалина. 

Бывших мужа и жену подозревают в переводе средств в иностранные банки с использованием фальшивых документов.

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая. Согласно Forbes в 2020 году занимала седьмое место в Рейтинге самых высокооплачиваемых российских звёзд в Инстаграм.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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