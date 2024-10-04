Павел Дуров показал Ирине Болгар, кто помог ему запустить Telegram: она — настоящий мозг

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Павел Дуров отреагировал на заявления Ирины Болгар, которая утверждает, что помогала бизнесмену запускать Telegram.

Фото: https://t.me/durov by Телеграм-канал Павла Дурова is licensed under public doman

Павел Дуров опубликовал в соцсетях фото со старшей дочерью, которая появилась на свет в браке с его первой супругой Дарьей.

"Вот моя дочь рассказывает мне, как запустить Telegram летом 2013 года. Она — настоящий мозг, стоящий за всем этим, ребята", — подписал архивный снимок миллиардер.

Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар утверждает, что была консультантом бизнесмена в период становления Telegram.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — предприниматель в сфере информационных технологий российского происхождения. Основатель социальной сети "ВКонтакте" и кроссплатформенного мессенджера Telegram.



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