Павел Дуров показал Ирине Болгар, кто помог ему запустить Telegram: она — настоящий мозг

Павел Дуров отреагировал на заявления Ирины Болгар, которая утверждает, что помогала бизнесмену запускать Telegram.
Павел Дуров опубликовал в соцсетях фото со старшей дочерью, которая появилась на свет в браке с его первой супругой Дарьей.
"Вот моя дочь рассказывает мне, как запустить Telegram летом 2013 года. Она — настоящий мозг, стоящий за всем этим, ребята", — подписал архивный снимок миллиардер.
Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар утверждает, что была консультантом бизнесмена в период становления Telegram.
Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — предприниматель в сфере информационных технологий российского происхождения. Основатель социальной сети "ВКонтакте" и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
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