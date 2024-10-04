Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Японии запустили бесплатные авиарейсы для иностранных туристов
Легко и красиво: как правильно посадить и ухаживать за хризантемами
Автомеханик объяснил, как крышка расширительного бачка убивает мотор
Король гор Монтаны доведет до сумы и тюрьмы
Поселения на Луне будут строить уже в этом столетии — учёный
81-летний фермер осужден за незаконное клонирование овец
Натуральная косметика: советы, как выбрать продукт без лишней химии
Баклажаны по-корейски: пикантная холодная закуска и идеальный гарнир к мясным блюдам
Блогера Валерию Чекалину отправили под домашний арест на полтора месяца

Дочь Киркорова заподозрила отца в участии в скандальных вечеринках Пи Дидди

1:00
Шоу-бизнес

Дочь певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория поставила вопрос об участии её звёздного отца в развратных вечеринках Пи Дидди.

Дочь Киркорова заподозрила отца в участии в скандальных вечеринках Пи Дидди
Фото: https://vk.com/official_kirkorov by ВК-аккаунт Филиппа Киркорова is licensed under public doman

Наследница короля российской эстрады снова выдала провокационный контент. Девочка повторила популярный ролик "Инстаграма"*, в котором умоляет проверить, не всплыло ли имя её любимого артиста Филиппа Киркорова в списке гостей неприличных сборищ звёзд шоу-бизнеса.

Ответом на этот вопрос стал только выразительный взгляд ребёнка, перевоплотившегося в собственного отца с помощью бороды.

Рэпера Пи Дидди (он же Шон Комбс) обвинили в сговоре с целью вымогательства, торговле людьми и перемещении людей для продажи  в сексуальное рабство.

Ранее Алла-Виктория пародировала отца, разыгрывая скандал с розовой кофточкой.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору
Военные новости
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору Аудио 
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Военные новости
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16 Аудио 
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля
Военные новости
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля Аудио 
Популярное
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями

Специалисты дадут оценку ее реального военно-технического уровня.

Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору
Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова Планирующий боеприпас для Д-30СН. Универсальный снаряд для ответа натовскому агрессору Дмитрий Плотников
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Хозяйственное мыло – универсальный помощник для водителей
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями
Последние материалы
Автоэксперт Кадаков о последствиях введения пошлин на китайское авто в ЕС
Уролог рассказал, из-за чего появляются камни в почках и как можно понизить риски
Павел Дуров показал Ирине Болгар, кто помог ему запустить Telegram: она — настоящий мозг
Цепи для квадроберов появились на российских маркетплейсах
Стюардесса рассказала, нужно ли пилотам и бортпроводникам получать визу
Дочь Киркорова заподозрила отца в участии в скандальных вечеринках Пи Дидди
Красота коленей: как сохранить молодость с помощью косметологии
В ГАИ объяснили, действует ли знак остановка запрещена в парковочных карманах
Al Arabiya: Великобритания и США нанесли удары по Йемену
Как варить картошку, чтобы она не разваривалась: исправляем типичные ошибки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.