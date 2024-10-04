Дочь Киркорова заподозрила отца в участии в скандальных вечеринках Пи Дидди

Дочь певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория поставила вопрос об участии её звёздного отца в развратных вечеринках Пи Дидди.
Наследница короля российской эстрады снова выдала провокационный контент. Девочка повторила популярный ролик "Инстаграма"*, в котором умоляет проверить, не всплыло ли имя её любимого артиста Филиппа Киркорова в списке гостей неприличных сборищ звёзд шоу-бизнеса.
Ответом на этот вопрос стал только выразительный взгляд ребёнка, перевоплотившегося в собственного отца с помощью бороды.
Рэпера Пи Дидди (он же Шон Комбс) обвинили в сговоре с целью вымогательства, торговле людьми и перемещении людей для продажи в сексуальное рабство.
Ранее Алла-Виктория пародировала отца, разыгрывая скандал с розовой кофточкой.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).
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