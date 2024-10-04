Молодая жена Петросяна показала архитектуру столицы ЮАР: яркие цветные домики

Отдыхающая в Африке жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась снимками необычных домов в Кейптауне.
Татьяна Брухунова, которая сейчас находится в столице ЮАР Кейптауне, опубликовала в социальных сетях архитектуры южно-африканского города.
"Яркие, цветные, двухэтажные, домики, белые изящные двери, мощеная булыжником дорога и их улыбчивые обитатели — может показаться, что это улица в Копенгагене или Стокгольме, но нет — этот сказочный квартал находится на другом конце света, в ЮАР, городе Кейптаун", — написала под снимками супруга юмориста.
Брухунова поведала, что в конце 18-го века британцы отвоевали Кейптаун у голландцев. После этого столица ЮАР стала преображаться. В стране запретили рабство. Освобождённые жители Кейптауна постарались сделать свой город ярким и красивым.
Дома нельзя перекрашивать по своему усмотрению. На это требуется согласие соседей, так как по цвету домов люди ориентируются в городе.
Ю́жно-Африка́нская Респу́блика (сокращённо — ЮА́Р, также Ю́жная А́фрика) — государство на юге Африки. На севере граничит с Намибией, Ботсваной и Зимбабве, на северо-востоке — с Мозамбиком и Эсватини. Внутри территории ЮАР находится государство-анклав Лесото.
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