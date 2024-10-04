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Элтон Джон перечислил органы, которых он лишился: мало, что осталось своего

Шоу-бизнес

77-летний певец Элтон Джон признался, что у него осталось мало своих органов. Он заявил, что хирургическому вмешательству подверглись почти все части его тела.

Элтон Джон перечислил органы, которых он лишился: мало, что осталось своего
Фото: https://www.instagram.com/eltonjoh_by_tyoma_obshestvo by Инстаграм Элтона Джона is licensed under public doman

Элтон Джон поведал об утраченных органах. Он заявил, что у него "мало что осталось" своего. Такие признания легендарный артист сделал в биографическом фильме "Элтон Джон: Никогда не поздно".

"У меня нет миндалин, аденоидов и аппендикса. У меня нет простаты, левого и правого коленей", — сказал певец.

Элтон Джон объяснил, что нетронутым осталось только левое бедро. Певец заверил, что, несмотря на многочисленные проблемы со здоровьем, он "всё ещё здесь".

Уточнения

Сэр Э́лтон Геркуле́с Джон (англ. Elton Hercules John; имя при рождении — Ре́джиналд Ке́ннет Дуа́йт (англ. Reginald Kenneth Dwight); род. 25 марта 1947, Пиннер, Мидлсекс, Англия, Великобритания) — британский певец, пианист и композитор.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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