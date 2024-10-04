Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Детектив как у Тарантино — на сцене Театра на Трубной
Можно ли пить заваренный чай на следующий день: ответ, который удивит
Камчатские косатки спасены и вышли в открытое море
Почему стоит заводить именно короткошёрстных кошек: все их преимущества
Наталья Штурм поддержала борющуюся за сына Муцениеце: будь мудрее
Фигуристка Валиева готовится к выступлению на шоу Навки в ноябре
В ФСБ рассказали о вербовке исполнителей теракта в "Крокусе"
Как подготовить плодовые деревья к зиме
Взрывные кратеры в Сибири: как таяние льдов открывает подземные бомбы

Мария Кожевникова отреагировала на новости о многомиллионных убытках своего бизнеса

1:04
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова прокомментировала новости о том, что её бизнес погряз в убытках.

Мария Кожевникова отреагировала на новости о многомиллионных убытках своего бизнеса
Фото: https://www.instagram.com/mkozhevnikova by Инстаграм Марии Кожевниковой is licensed under public doman

Мария Кожевникова опровергла новости о том, что потеряла 30 миллионов рублей в рамках деятельности своего бизнеса.

Актриса рассказала, что зарабатывает в сфере IT. Она пообещала презентовать свой продукт, который, по её словам, поможет экономить деньги и качественно улучшит жизнь каждого россиянина.

Она заверила, что потери в размере 30 миллионов рублей были запланированы.

"Компания растёт и развивается, штат растет, выручка растёт, портфель управления компании растет, продукты появляются … Так что, у нас все отлично!" — объяснила звезда в "Инстаграме"*.

Кожевникова, которую ранее заподозрили в пятой беременности, рассказала, что её компания выиграла все суды.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Мари́я Алекса́ндровна Коже́вникова (род. 14 ноября 1984, Москва) — российская актриса, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ». Мастер спорта (2006), общественный и политический деятель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Стояночный тормоз: почему его стоит использовать даже на ровной дороге
Авто
Стояночный тормоз: почему его стоит использовать даже на ровной дороге Аудио 
Как безопасно остановить автомобиль с АКПП при отказе тормозов: советы профессионала
Авто
Как безопасно остановить автомобиль с АКПП при отказе тормозов: советы профессионала Аудио 
Как правильно обрезать ежевику: простые шаги для подготовки к зиме
Садоводство, цветоводство
Как правильно обрезать ежевику: простые шаги для подготовки к зиме Аудио 
Популярное
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями

Специалисты дадут оценку ее реального военно-технического уровня.

Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Нужно ли менять антифриз перед зимой
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
Хозяйственное мыло – универсальный помощник для водителей
Планирующий боеприпас для Д-30СН. Универсальный снаряд для ответа натовскому агрессору Дмитрий Плотников Украина разваливается, Пригожин неверно определил её суть Любовь Степушова
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями
Сводка с фронта: ВС РФ наступают в центр Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион"
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов
Последние материалы
Планирующий боеприпас для Д-30СН. Универсальный снаряд для ответа натовскому агрессору
Детектив как у Тарантино — на сцене Театра на Трубной
Можно ли пить заваренный чай на следующий день: ответ, который удивит
Камчатские косатки спасены и вышли в открытое море
Мария Кожевникова отреагировала на новости о многомиллионных убытках своего бизнеса
Почему стоит заводить именно короткошёрстных кошек: все их преимущества
Наталья Штурм поддержала борющуюся за сына Муцениеце: будь мудрее
Фигуристка Валиева готовится к выступлению на шоу Навки в ноябре
В ФСБ рассказали о вербовке исполнителей теракта в "Крокусе"
Как подготовить плодовые деревья к зиме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.