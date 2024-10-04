Мария Кожевникова отреагировала на новости о многомиллионных убытках своего бизнеса

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова прокомментировала новости о том, что её бизнес погряз в убытках.

Фото: https://www.instagram.com/mkozhevnikova by Инстаграм Марии Кожевниковой is licensed under public doman

Мария Кожевникова опровергла новости о том, что потеряла 30 миллионов рублей в рамках деятельности своего бизнеса.

Актриса рассказала, что зарабатывает в сфере IT. Она пообещала презентовать свой продукт, который, по её словам, поможет экономить деньги и качественно улучшит жизнь каждого россиянина.

Она заверила, что потери в размере 30 миллионов рублей были запланированы.

"Компания растёт и развивается, штат растет, выручка растёт, портфель управления компании растет, продукты появляются … Так что, у нас все отлично!" — объяснила звезда в "Инстаграме"*.

Кожевникова, которую ранее заподозрили в пятой беременности, рассказала, что её компания выиграла все суды.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Мари́я Алекса́ндровна Коже́вникова (род. 14 ноября 1984, Москва) — российская актриса, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ». Мастер спорта (2006), общественный и политический деятель.



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