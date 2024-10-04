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Наталья Штурм поддержала борющуюся за сына Муцениеце: будь мудрее

0:47
Шоу-бизнес

Певица Наталья Штурм подбодрила актрису Агату Муцениеце, которая вступила в судебные тяжбы с Павлом Прилучным за сына Тимофея.

Наталья Штурм поддержала борющуюся за сына Муцениеце: будь мудрее
Фото: https://vk.com/agata_muceniece by ВК-аккаунт Агаты Муцениеце is licensed under public doman

Исполнительница хита "Школьный роман" отреагировала на жалобы Агаты Муцениеце, у которой бывший муж, актёр Павел Прилучный, хочет отобрать сына.

"Агата, я с тобой!" — написала Штурм в соцсетях.

Она призвала актрису рационально смотреть на вещи и поделилась своим печальным опытом.

"Я не видела сына 5 лет! И поверь — главное здоровье твоё и твоих детей. Суды скоро закончатся, будь мудрее", — дала советы певица.

Ранее Агата Муцениеце назвала встречу с экс-супругом в суде "настоящим адом".

Уточнения

Ната́лья Ю́рьевна Штурм (род. 28 июня 1966, Москва, СССР) — российская певица и писательница; наиболее известна как исполнительница песни «Школьный роман». Заслуженная артистка Автономной Республики Крым (2001).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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