Наталья Штурм поддержала борющуюся за сына Муцениеце: будь мудрее

Певица Наталья Штурм подбодрила актрису Агату Муцениеце, которая вступила в судебные тяжбы с Павлом Прилучным за сына Тимофея.
Исполнительница хита "Школьный роман" отреагировала на жалобы Агаты Муцениеце, у которой бывший муж, актёр Павел Прилучный, хочет отобрать сына.
"Агата, я с тобой!" — написала Штурм в соцсетях.
Она призвала актрису рационально смотреть на вещи и поделилась своим печальным опытом.
"Я не видела сына 5 лет! И поверь — главное здоровье твоё и твоих детей. Суды скоро закончатся, будь мудрее", — дала советы певица.
Ранее Агата Муцениеце назвала встречу с экс-супругом в суде "настоящим адом".
Ната́лья Ю́рьевна Штурм (род. 28 июня 1966, Москва, СССР) — российская певица и писательница; наиболее известна как исполнительница песни «Школьный роман». Заслуженная артистка Автономной Республики Крым (2001).
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