Дочь Эминема трогательно сообщила рэперу, что он станет дедушкой

Дочь Эминема сообщила рэперу, что он станет дедушкой

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наследница рэпера Эминема необычным образом рассказала отцу о скором прибавлении в семье.

Фото: https://www.instagram.com/eminem by Инстаграм рэпера Эминема is licensed under public doman

Рэпер Эминем разместил в социальных сетях трогательное видео, на котором его дочь Хейли дарит ему футболку с надписью: "Дедушка №1". После этого она протягивает отцу снимок УЗИ.

Весной этого года дочь рэпера вышла замуж за Эвана Макклинтока, с которым знакома со времён учёбы в колледже.

Эминем сопроводил видео своей песней "Temporary", которая посвящена детям рэпера.

Музыкант удочерил Уитни — ребёнка жены от прошлого брака, а также её племянницу Алайну.

Уточнения

Ма́ршалл Брюс Мэ́терс III (англ. Marshall Bruce Mathers III; род. 17 октября 1972, Сент-Джозеф, Миссури, США), более известный под псевдонимом Эмине́м (англ. Eminem, [ˌɛmɪˈnɛm], стилизовано как EMINƎM).





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