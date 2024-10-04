Дочь Эминема трогательно сообщила рэперу, что он станет дедушкой

Наследница рэпера Эминема необычным образом рассказала отцу о скором прибавлении в семье.
Рэпер Эминем разместил в социальных сетях трогательное видео, на котором его дочь Хейли дарит ему футболку с надписью: "Дедушка №1". После этого она протягивает отцу снимок УЗИ.
Весной этого года дочь рэпера вышла замуж за Эвана Макклинтока, с которым знакома со времён учёбы в колледже.
Эминем сопроводил видео своей песней "Temporary", которая посвящена детям рэпера.
Музыкант удочерил Уитни — ребёнка жены от прошлого брака, а также её племянницу Алайну.
Ма́ршалл Брюс Мэ́терс III (англ. Marshall Bruce Mathers III; род. 17 октября 1972, Сент-Джозеф, Миссури, США), более известный под псевдонимом Эмине́м (англ. Eminem, [ˌɛmɪˈnɛm], стилизовано как EMINƎM).
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