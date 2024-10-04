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Эвелина Блёданс призналась, что чувствует себя на 35

0:52
Шоу-бизнес

Актриса Эвелина Блёданс в интервью "Леди.Mail" призналась, что чувствует себя на 35 лет. В этом году она отметила 55-летний юбилей.

Эвелина Блёданс призналась, что чувствует себя на 35
Фото: commons.wikimedia.org by Вишенка 2014, CC BY-SA 3.0

По словам актрисы, она неоднозначно относится к своему возрасту. 

"Лет на 35. Что касается страха возраста, это неоднозначная для меня история. С одной стороны, мне всегда хочется говорить — я человек 55+, посмотрите, как можно выглядеть в мои годы! А с другой — я часто вспоминаю своего друга Стаса Садальского, который меня всегда ругает за то, что я озвучиваю свой возраст. "Тебе всегда должно быть 24", — рассказала она.

Ранее Pravda.Ru писала, что Эвелина Блёданс осталась недовольной обучением особенного сына в инклюзивной школе.

Уточнения

Эвели́на Ви́свальдовна Блёданс — актриса театра и кино, певица и телеведущая.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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