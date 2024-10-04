Восьмилетний сын Айзы Долматовой объяснил, почему выбрал её своей мамой

Сын блогера Айзы Долматовой Элвис рассказал, по каким критериям выбирал себе мать.

Айза Долматова опубликовала в соцсетях видео с восьмилетним сыном Элвисом от бизнесмена Дмитрия Анохина.

Мальчик, сидя на заднем сидении автомобиля, объяснил, как решил, что именно Айза Долматова станет его мамой.

"Я просто какал и просил кого-нибудь помыть мне попу. Никто не мог, только ты пришла помыть", — рассказал мальчик.

"И поэтому ты меня выбрал? Потому что я твоя жопомойка?" — ответила Айза.