Восьмилетний сын Айзы Долматовой объяснил, почему выбрал её своей мамой

Сын блогера Айзы Долматовой Элвис рассказал, по каким критериям выбирал себе мать.
Айза Долматова опубликовала в соцсетях видео с восьмилетним сыном Элвисом от бизнесмена Дмитрия Анохина.
Мальчик, сидя на заднем сидении автомобиля, объяснил, как решил, что именно Айза Долматова станет его мамой.
"Я просто какал и просил кого-нибудь помыть мне попу. Никто не мог, только ты пришла помыть", — рассказал мальчик.
"И поэтому ты меня выбрал? Потому что я твоя жопомойка?" — ответила Айза.
Блогер с надеждой поинтересовалась, не привлекли ли мальчика другие её достоинства — доброта, обаяние, юмор.
Ребёнок согласился, что это тоже повлияло на его выбор.
Ранее Айза трогательно поздравила сына с восьмилетием.
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