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Восьмилетний сын Айзы Долматовой объяснил, почему выбрал её своей мамой

0:54
Шоу-бизнес

Сын блогера Айзы Долматовой Элвис рассказал, по каким критериям выбирал себе мать.

Восьмилетний сын Айзы Долматовой объяснил, почему выбрал её своей мамой
Фото: https://www.instagram.com/aizalovesam by Инстаграм Айзы Долматовой is licensed under public doman

Айза Долматова опубликовала в соцсетях видео с восьмилетним сыном Элвисом от бизнесмена Дмитрия Анохина.

Мальчик, сидя на заднем сидении автомобиля, объяснил, как решил, что именно Айза Долматова станет его мамой.

"Я просто какал и просил кого-нибудь помыть мне попу. Никто не мог, только ты пришла помыть", — рассказал мальчик.

"И поэтому ты меня выбрал? Потому что я твоя жопомойка?" — ответила Айза.

Блогер с надеждой поинтересовалась, не привлекли ли мальчика другие её достоинства — доброта, обаяние, юмор.

Ребёнок согласился, что это тоже повлияло на его выбор.

Ранее Айза трогательно поздравила сына с восьмилетием.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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