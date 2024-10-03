Соседов уверен, что живущие в Израиле российские звёзды уедут из воюющей страны

Музыкальный критик Сергей Соседов предположил, какое будущее ждёт российских знаменитостей, живущих в Израиле.

Фото: https://vk.com/sosedov_official by ВК-аккаунт Сергея Соседова is licensed under public doman

Сергей Соседов убеждён, что звёзд, которые нашли пристанище в Израиле, беспокоит только их личное благополучие.

Ранее Соседов заявил, что дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина не годится ни для какой вербовки иностранным государством.

Он считает, что артисты, уехавшие из России, будут бесконечно перемещаться по миру в поисках безопасного места. Особенно это стало актуальным после того, как Иран атаковал Израиль ракетами.

"Сейчас Израиль, потом Кипр, Америка, Англия", — цитирует слова шоумена "Вечерняя Москва".

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. Член Союза журналистов Москвы.



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