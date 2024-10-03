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Сергей Соседов заявил, что дочь Любови Успенской не годится ни для какой вербовки

0:59
Шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, почему он не верит в историю вербовки дочери Любови Успенской иностранным государством.

Сергей Соседов заявил, что дочь Любови Успенской не годится ни для какой вербовки
Фото: https://vk.com/uspenskaya_official by ВК-аккаунт Любови Успенской is licensed under public doman

Певица Любовь Успенская рассказала о пропаже дочери Татьяны Плаксиной. Соседов не исключил, что история с девушкой является просто пиар-ходом.

Ранее сообщалось, что Татьяну Плаксину нашли в Израиле.

"Всё же Плаксина — очень странная девушка", — цитирует слова критика "Вечерняя Москва".

Соседов усомнился в том, что наследница певицы пригодна к вербовке. Адвокат Успенской объясняла, что не исключена версия о вербовке девушки неким государством.

"Она ни для какой вербовки не годится, скажу вам честно. Во-первых, она постоянно на виду. Во-вторых, может взбрыкнуть — от неё не знаешь, чего ждать", — выразил своё мнение шоумен.

Он считает, что вербуют всегда людей тихих и незаметных.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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