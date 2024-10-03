Певец Александр Буйнов показал красавицу жену Алёну: идеальная пара

Певец Александр Буйнов поделился фотографией с любимой женой Алёной.
Александр Буйнов опубликовал в "Инстаграме"* фото в обнимку с супругой.
Певец порадовался тёплой осени и отметил, что в Москве есть много парков, где осенью очень красиво.
"А ещё осень для меня — одно из самых важных времён года — именно осенью мы с Алёной стали мужем и женой", — написал под снимком артист.
Подписчики певца назвали Буйнова и его жену Алёну идеальной парой.
Александр Буйнов и Алёна стали мужем и женой 25 сентября 1984 года. Совместных детей у супругов нет.
У Буйнова есть дочь 1973 года рождения и внебрачный сын Алексей 1987 года рождения.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Алекса́ндр Никола́евич Буйно́в (род. 24 марта 1950, Москва, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010).
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