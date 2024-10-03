Певец Александр Буйнов показал красавицу жену Алёну: идеальная пара

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов поделился фотографией с любимой женой Алёной.

Фото: https://www.instagram.com/buinovofficial by Инстаграм Александра Буйнова is licensed under public doman

Александр Буйнов опубликовал в "Инстаграме"* фото в обнимку с супругой.

Певец порадовался тёплой осени и отметил, что в Москве есть много парков, где осенью очень красиво.

"А ещё осень для меня — одно из самых важных времён года — именно осенью мы с Алёной стали мужем и женой", — написал под снимком артист.

Подписчики певца назвали Буйнова и его жену Алёну идеальной парой.

Александр Буйнов и Алёна стали мужем и женой 25 сентября 1984 года. Совместных детей у супругов нет.

У Буйнова есть дочь 1973 года рождения и внебрачный сын Алексей 1987 года рождения.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Буйно́в (род. 24 марта 1950, Москва, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.