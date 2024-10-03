Режиссёр Барри Зонненфельд пожаловался на метеоризм Уилла Смита

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссёр фильмов "Люди в чёрном" Барри Зонненфельд рассказал, что ему приходилось прерывать съёмки из-за метеоризма Уилла Смита.

Фото: https://www.instagram.com/willsmith by Инстаграм Уилла Смита is licensed under public doman

Кинодеятель вспомнил, что однажды был вынужден вывести всю съёмочную группу из помещения, где велись съёмки, почти на 3 часа из-за того, что Уилл Смит сильно испортил воздух.

"Вы не захотите находиться в очень маленьком герметичном помещении с пукающим Уиллом Смитом. Вы даже не захотите сидеть рядом с ним на ранчо Диснея", — объяснил Зонненфельд.

Режиссёр не увидел в актёре других недостатков. Он назвал Уилла Смита милым парнем.

Уточнения

Уи́ллард Кэ́рролл (Уи́лл) Смит Второй (англ. Willard Carroll "Will" Smith II; род. 25 сентября 1968, Филадельфия, Пенсильвания, США) — американский актёр, режиссёр и хип-хоп-исполнитель. Лауреат премий «Оскар», BAFTA, Гильдии киноактёров США и «Золотой глобус», а также двух премий «Грэмми».



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