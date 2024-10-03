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Лана Дель Рей избавляется от всего, что напоминает ей о бывшей невесте своего мужа

2:08
Шоу-бизнес

Лана Дель Рей, чей капитал оценивается в 30 миллионов долларов, вышла замуж в скромном винтажном платье из комиссионного магазина, сообщают зарубежные СМИ. Брак певицы с охотником на крокодилов Джереми Дюфреном стал причиной разрыва помолвки её возлюбленного с другой женщиной — 45-летней Келли Уэлш.

Лана Дель Рей избавляется от всего, что напоминает ей о бывшей невесте своего мужа
Фото: YouTube канал Lana Del Rey by Скриншот видео YouTube канала Lana Del Rey, PDM

"Я была в шоке, потому что мы были помолвлены 12 лет, а он женился уже через месяц. Я рада за него. Он из тех, кто защитит тебя. Он действительно много работает и очень мужественный человек. Ему давно надо было выйти из зоны комфорта. Он привык к жизни на болотах и заслужил это счастье", — рассказывает Келли.

Первая любовь Дюфрена, роман с которой у него завязался ещё в юности, рассказала, что сначала у них не сложилось. Джереми женился на другой девушке, родившей от него троих детей. Но в 2011 году, спустя год после развода, он возобновил отношения с Келли и сделал ей предложение. Они вместе воспитывали её дочь и обручились ещё в 2012 году. Но до свадьбы дело так и не дошло.

Во время знакомства с Ланой Дель Рей Джереми всё ещё состоял с ней в отношениях. Экскурсию на лодке охотника, с которой началось знакомство будущих супругов, певица заказала в 2019 году. Поп-звезда опубликовала фотографию с гидом и рассказала, что он позволил ей управлять аэроглиссером.

Считается, что тогда их знакомство не получило продолжения, а романтические чувства пары вспыхнули уже при повторной встрече в 2024 году.

После свадьбы певица приняла меры, чтобы избавиться от всего, что напоминает ей о бывшей своего мужа. По информации инсайдеров, Лана удаляет всё, что связано с Джереми и Келли. Экс-невесте даже запретили посещать дом пары, несмотря на то, что там вместе с отчимом живёт её 20-летняя дочь.

 

Уточнения

Ла́на Дель Рей — американская поэтесса, автор-исполнительница песен. В её творчестве выделяют кинематографичный стиль, темы трагических отношений и меланхолии и отсылки к американской поп-культуре 1950-х и 1960-х годов.
 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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