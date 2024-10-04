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Алексей Блиновский не может продать свой дом за миллиард рублей даже с огромной скидкой

1:04
Шоу-бизнес

Алексей Блиновский стремится как можно скорее продать свой дом в Истре, цену на который он сбросил на 250 миллионов рублей по сравнению с первоначальной заявкой в миллиард.

Алексей Блиновский не может продать свой дом за миллиард рублей даже с огромной скидкой
Фото: YouTube канал Елена Блиновская by Скриншот видео YouTube канала Елена Блиновская, PDM

Хоромы площадью 1700 квадратных метров выставили на продажу уже довольно давно из-за налогового долга, который висит на чете Блиновских. Несмотря на значительную скидку, пока не нашлось желающих приобрести его даже за 750 миллионов.

Супруги отгрохали особняк, в котором 6 спален, 11 санузлов, бассейн, хамам, спортзал с выходом на стометровую террасу, кабинет и хозяйские апартаменты площадью 100 квадратных метров. Для персонала в нём предусмотрены отдельная кухня и две квартиры.

Сам Алексей активно участвует в следственных мероприятиях по делам своей жены Елены и Эльмана Пашаева, на которого ранее дал показания. Поэтому не появляется в доме, где пока проживают его мать и четверо детей Блиновских.

Уточнения

Елена Блиновская с апреля 2023 года проходит обвиняемой по уголовным делам о неуплате налогов и отмывании денежных средств. С января 2024 года находится в СИЗО.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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